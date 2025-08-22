YouTube transmitirá partido de la NFL: 22 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: agosto 22, 2025 09:09 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 22 de agosto:
- Meta cerró un acuerdo de 10.000 millones de dólares con Google Cloud para impulsar su apuesta por la Inteligencia Artificial (IA).
- YouTube adquirió los derechos de un partido fútbol americano para transmitir el partido que se jugará en Brasil y que tendrá como show de medio tiempo a la colombiana Karol G.
- Geovany Quintero, editor digital de Blu Radio, entregó detalles sobre la cumbre de inteligencia artificial para el sector constructor que se realiza en Cartagena.