YouTube transmitirá partido de la NFL: 22 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 22 de agosto:



Meta cerró un acuerdo de 10.000 millones de dólares con Google Cloud para impulsar su apuesta por la Inteligencia Artificial (IA).

YouTube adquirió los derechos de un partido fútbol americano para transmitir el partido que se jugará en Brasil y que tendrá como show de medio tiempo a la colombiana Karol G.

Geovany Quintero, editor digital de Blu Radio, entregó detalles sobre la cumbre de inteligencia artificial para el sector constructor que se realiza en Cartagena.