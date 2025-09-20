Les alivian 'chicharrón' a conductores en horas pico: vía le pondría fin a trancones en Bogotá

El pasado viernes, los conductores recibieron una gran noticia, especialmente en las horas pico, cuando los trancones suelen convertirse en un dolor de cabeza para miles de ciudadanos. Luego de tanta espera, finalmente se inauguró la extensión de la avenida Mutis (calle 63), una obra que tardó seis años entre demoras, contratos problemáticos y suspensiones en la construcción.

Este proyecto, anunciado en 2017 como una solución clave para la movilidad en Engativá y que debía estar listo en 2019, terminó entregándose en 2025. El retraso fue evidente, pero hoy los habitantes del occidente de Bogotá cuentan con una nueva alternativa de movilidad.

¡Gracias por la paciencia, Bogotá!



Después de 6 años de retraso, el alcalde @CarlosFGalan, junto al director @OrlandoMolanoP y subsecretario de @SectorMovilidad, John González, entrega la #AvenidaMutis, una obra que beneficia a más de 612 000 personas en el occidente de la… pic.twitter.com/WNKll8kKif — IDU Bogotá (@idubogota) September 19, 2025

Avenida Mutis: cómo quedó la obra entregada

El contrato original superó los 63.000 millones de pesos e incluía interventoría, ejecución, espacio público y ciclorrutas. No obstante, las obras no arrancaron sino hasta 2022 y enfrentaron múltiples tropiezos en el camino.



El tramo inaugurado cuenta con 1,35 kilómetros de extensión, dos calzadas con tres carriles por sentido, una ciclorruta de 1,82 kilómetros, más de 16.000 metros cuadrados de espacio público y la siembra de alrededor de 100 árboles.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en horas pico circularán por este tramo hasta 5.000 vehículos, lo que representa una reducción significativa en la congestión que por años afectó a quienes se movilizan entre la carrera 114 y la carrera 122. En total, se estima que más de 612.000 personas en el occidente de la capital se verán beneficiadas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del director del IDU, Orlando Molano, y del subsecretario de Movilidad, John González, lideró la entrega de la obra. A través de su cuenta oficial, el IDU agradeció la paciencia de los ciudadanos y destacó que este tipo de proyectos son esenciales para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

🚦🚗 ¡Atención, conductores!

Así queda la #AvenidaMutis (calle 63) con la entrega de la extensión desde la carrera 114 hasta la 122.



📍 Te explicamos con claridad los desvíos que debes tener en cuenta para programar tus desplazamientos.



¡Mucha atención y planea tu recorrido con… pic.twitter.com/4QYKKkX349 — IDU Bogotá (@idubogota) September 19, 2025

Desvíos y retos pendientes en la avenida Mutis

A pesar de la inauguración, las obras aún no están completamente terminadas. En el sector de la carrera 114, la continuidad de los trabajos obliga a implementar desvíos temporales. Los vehículos que circulan de oriente a occidente se encuentran con una reducción de carriles a la altura de la carrera 112, lo que genera un “embudo” que el IDU espera solucionar con las intervenciones complementarias iniciadas este año.

Para mitigar el impacto, los conductores que se dirijan hacia el occidente deben tomar rutas alternas como la carrera 113B o la calle 63A. Por su parte, quienes se movilicen hacia el oriente podrán incorporarse desde la carrera 113D o la 118A.

El Distrito reconoció que estos ajustes generarán incomodidades en los próximos meses, pero aseguró que son necesarios para culminar el tramo faltante. “En Bogotá, mi ciudad, mi casa, se construye para el progreso”, señaló el IDU en un mensaje de balance.