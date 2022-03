04 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Los viernes en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, el lado B de los candidatos que aspiran con la presidencia de Colombia. En esta ocasión, Óscar Iván Zuluaga contó detalles de su vida personal y lo que esperar lograr si es elegido por los colombianos. "Soy una persona tranquila, con inteligencia emocional. Mi personalidad me ayuda a enfrentar momentos difíciles, críticas, momentos adversos".

El candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial afrodescendiente, Luis Ernesto Olave, quién contó que sufren de discriminaciones por parte del sistema electoral.

Para las elecciones al congreso, muchos colombianos no se sienten a fin con los ideales de un candidato. Por eso, la coordinadora de Congreso Visible de la Universidad de Los Andes y Keep Up, Beatriz Gil, informó de cómo usar la herramienta que le ayuda a elegir el voto más adecuado.

Tras lo sucedido en Barranquilla, por el suicidio de la joven de 16 años Jennifer Arrieta, por las amenazas de un 'gota a gota' a su madre por 7 millones de pesos. Muchas personas sienten inseguridad de solicitar créditos para financiar sus emprendimientos.

Por parte de los bancos, se aseguró que los costos y los accesos a créditos son amplios para muchos ciudadanos y que, no son culpables de que las personas recurran a los 'gota a gota'. Así lo mencionó el presidente de Asobancaria, José Gómez.