En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Parque La Conservación en Medellín tomó medidas para proteger sus animales durante Año Nuevo

Parque La Conservación en Medellín tomó medidas para proteger sus animales durante Año Nuevo

En lo que va corrido del mes de diciembre en el Parque la Conservación murieron tres animales a causa de las explosiones de la pólvora.

Publicidad

Publicidad

Publicidad