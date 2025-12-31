Parque La Conservación en Medellín tomó medidas para proteger sus animales durante Año Nuevo

A escasas horas de que termine el año 2025 y se le dé la bienvenida al Año Nuevo, varios sectores en la ciudad de Medellín comienzan a tomar medidas porque se prevé que se incrementará la comercialización y quema de pólvora en el Valle de Aburrá, que se usa en esta celebración, donde incluso se utiliza el popular muñeco de año viejo que tradicionalmente está abarrotado de elementos pirotécnicos.

Desde el Parque la Conservación en Medellín, lugar que alberga fauna y flora, y que cuenta con 69 especies distintas de animales, se extreman medidas de protección y prevención, pensando en la integridad física de sus especies, que en algunas ocasiones mueren por las detonaciones de la pólvora.

Entre las medidas que se toman desde este albergue animal se encuentran prácticas como el enriquecimiento ambiental, terapias psicofarmacológicas para relajar a los animales y zonas seguras con refugios para aislarlos de las explosiones de la pólvora, así lo explica Eliza Madrigal coordinadora de Etología del Parque la Conservación.

“Colocamos diferentes estímulos a los animales para que desvíen su atención y estén entretenidos en otra cosa en lugar de la pólvora, los ruidos y los estímulos luminosos. Una de las cosas más importantes que hacemos son las zonas seguras, que es proporcionarle a los animales lugares seguros donde queden aislados de los estallidos y puedan estar tranquilos”



En lo que va corrido del mes de diciembre en el Parque la Conservación murieron una chiguira y su cría, que nació de manera prematura a causa de las explosiones de la pólvora durante la noche del primero de diciembre en la popular alborada decembrina, Esa misma noche murió una lora que se estrelló contra las paredes al sufrir un episodio de estrés.

Hay que recordar que en el caso de las personas, de acuerdo con el último reporte de quemados entregado por la Gobernación de Antioquia la cifra de quemados con corte a hoy 31 de diciembre sigue creciendo de manera preocupante, en el departamento el total de lesionados por pólvora es de 147, de los cuales 43 casos corresponden a menores de edad.

El listado de municipios con mayor cantidad de quemados con pólvora está encabezado por Medellín con un total de 63 lesionados, seguido por Itagüí con 9 casos, Bello con 7 personas quemadas, mientras que Cáceres y Girardota llegan a 4 personas lesionadas cada uno.