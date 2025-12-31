Nuevos impuestos al comercio digital: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 31 de diciembre de 2025:



María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico , habló sobre los nuevos impuestos.

Óscar Benavides, abogado y denunciante, dio detalles de la denuncia que presentó tras no permitirle sentarse en una playa de Cartagena que, según señaló, estaba siendo restringida por un hotel.

Luis Fernando Niño López, alto consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, se pronunció sobre la situación de orden público en el Catatumbo.

Lucciano Kôrner, chef colombiano, comentó sobre lo que comen los colombianos para despedir el año.

, comentó sobre lo que comen los colombianos para despedir el año. Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, se refirió sobre el turismo en el departamento.

