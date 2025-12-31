Nuevos impuestos al comercio digital: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 31 de diciembre de 2025:
- María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, habló sobre los nuevos impuestos.
- Óscar Benavides, abogado y denunciante, dio detalles de la denuncia que presentó tras no permitirle sentarse en una playa de Cartagena que, según señaló, estaba siendo restringida por un hotel.
- Luis Fernando Niño López, alto consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, se pronunció sobre la situación de orden público en el Catatumbo.
- Lucciano Kôrner, chef colombiano, comentó sobre lo que comen los colombianos para despedir el año.
- Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, se refirió sobre el turismo en el departamento.
Escuche el programa completo aquí: