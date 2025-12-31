En vivo
¿Qué comen los colombianos para despedir el año? Así puede rendir la cena con lo que hay en la mesa

El chef colombiano Lucciano Kôrner explicó cuáles son los platos tradicionales del fin de año en Colombia y compartió ideas prácticas para aprovechar la comida que hay en casa, rendir el presupuesto y mantener vivas las tradiciones gastronómicas de nuestro país.

