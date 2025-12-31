¿Qué comen los colombianos para despedir el año? Así puede rendir la cena con lo que hay en la mesa

Ante el alza de precios y los gastos propios de la temporada, la cocina tradicional vuelve a ser una aliada clave para muchas familias en Colombia. Así lo explicó el chef colombiano Lucciano Kôrner, quien habló en Blu Radio sobre los platos típicos del 31 de diciembre, las diferencias regionales y las alternativas sencillas y económicas para cerrar el año sin gastar de más.

Kôrner, quien pasó del sector petrolero a la gastronomía, destacó que la cocina colombiana es profundamente diversa y está ligada a la memoria familiar. Según explicó, en estas fechas predominan preparaciones como el cerdo al horno, la lechona, los tamales, la natilla y el buñuelo, aunque cada región tiene sus propias tradiciones y sabores.

Comida santandereana // Alcaldía Floridablanca

El chef recordó que platos como el tamal cambian según el territorio: mientras en Santander se prepara con masa y se envuelve en hojas de bijao, en la Costa Caribe el pastel suele elaborarse con arroz o masa de arroz, reflejando los ingredientes más comunes de cada zona. Para Cornel, más allá de la receta, diciembre es un mes que evoca el sazón de la abuela y los encuentros familiares.

Sobre el primero de enero, el chef defendió el “recalentado” como una de las grandes tradiciones del país. Recomendó aprovechar arroz, fríjoles y proteínas que queden de la cena para preparar tortillas de calentado, sofritos sencillos o el infaltable arroz con huevo, que calificó como uno de los platos más representativos y queridos por los colombianos.



Para quienes aún no han decidido qué preparar en la cena de fin de año, Kôrner propuso opciones prácticas y económicas. Entre ellas, un pollo dorado al sartén bien adobado con hierbas, un ajiaco casero con papas, mazorca y guascas, o una pieza de cerdo al horno acompañada de yuca y ensalada. También mencionó preparaciones más elaboradas, como el tradicional lomo al trapo, cocinado en sal y brasas, para quienes buscan una experiencia distinta.

Finalmente, el chef aseguró que la cocina de fin de año en Colombia no se trata de lujos, sino de compartir. “No importa si es un plato sencillo o uno más elaborado, lo esencial es reunirse y aprovechar lo que se tiene”, concluyó, recordando que muchas veces el mejor sabor está en lo más simple.

Escuche la entrevista completa aquí: