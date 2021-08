11 de agosto de 2021 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este miércoles, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, la reacción del líder de los taxistas Hugo Ospina por la alianza entre Uber y TaxExpress. "Son unos traidores", aseguró.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, renunció este martes a su cargo por las denuncias de acoso sexual que lo comprometen. Al parecer, habría hecho tocamientos no deseados contra varias mujeres. Sobre este tema, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, contactó a Samantha Corbin, fundadora de We Said Enough, organización que se dedica a eliminar la discriminación, el acoso sexual y la agresión en entornos laborales y académicos.

No se pierda tampoco a Alejandra Moreno, subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía de la Alcaldía de Bogotá, quien habló sobre denuncias de correos engañosos a nombre de la Secretaría de Movilidad de la capital colombiana con falsos informes de comparendos. Los incautos que han caído en la trampa han dejado sus datos a merced de los delincuentes y en muchas ocasiones han sido víctimas de estafas o robos.

"Son personas inescrupulosas que utilizan ese tipo de herramientas para engañar a la ciudadanía", advirtió la funcionaria.

En el tema central, el análisis. En Colombia las compras electrónicas internacionales vía correo por debajo de 200 dólares están libres de IVA y aranceles. Este beneficio se creó para honrar los tratados y las actualizaciones comerciales que el país ha firmado. Sin embargo, esta situación ha generado una ola de quejas del comercio local, ya que piensan que se trata de una condición anticompetitiva e injusta. Esto llevó a que el senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araujo radicara una iniciativa que busca bajar ese beneficio a compras menores de 30 dólares.

Sobre el tema, opinaron en Mañanas BLU: Gabriel Santos, representante Centro Democrático; Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; y María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico.

Publicidad

Escuche el programa completo de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga: