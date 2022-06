16 de junio de 2022- Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este 16 de junio, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el tema central contó con la participación de los economistas Cecilia López y Ricardo Ávila, quienes analizaron las propuestas económicas de los candidatos a la Presidencia de la República.

"Colombia necesita hacer mucho más en el sentido de hacer un esfuerzo para disminuir la pobreza": Ricardo Ávila.

Publicidad

Por otra parte, se conversó con el concejal de Bogotá Diego Cancino, quien habló sobre las capturas a los jóvenes de la Primera Línea en las últimas horas.

“No podemos generalizar, algunos de ellos nos dicen con certeza que no se pueden judicializar porque no tienen pruebas. ¿Quieren que los muchachos no salgan a votar? Porque a estos muchachos los judicializan en menos de horas, dijo.

Además, Pedro Orlando Molano Pérez, director de Parques Nacionales Naturales, habló sobre la prohibición de cualquier utensilio de material plástico o icopor al Parque Natural Tayrona.

“Lo que sea reutilizable sí. Lo que sea de un solo uso está totalmente prohibido": Pedro Orlando Molano Pérez, director de Parques Nacionales Naturales. En el Tayrona estamos revisando el ingreso,... hay policía, invitando a las personas que no entren este material", dijo.

Publicidad

Por último, el economista y autor del libro "La Próxima Caída de la Economía", Jorge Suárez Vélez, habló sobre la economía en el mundo.