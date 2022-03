18 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Tras la denuncia de un posible fraude electoral por diferentes sectores políticos, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire se analizó la situación en compañía del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Gutiérrez Sierra. Además, la directora de la MOE, Alejandra Barrios y José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la UE, mencionaron que la existencia de irregularidades es un "fracaso" electoral.

Por otro lado, se confirmó por parte de la Alcaldía de Ibagué que se aplazó el Jamming Festival. Muchos empresarios se han visto afectados por esta decisión, pues las perdidas son millonarias para lo que invirtieron, entre ellos, el emprendedor Jonathan Villamil, quien es dueño de un negocio de lechona y criticó la decisión en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

Publicidad

“Es una crónica de un fracaso anunciado. Al principio eran suspicacias, cosas que no estaban claras, pero hoy (viernes) se confirmó que no había organización. Lo más grave es que el festival no se ha pronunciado, el comunicado que publicaron es muy escueto”, comentó Narváez en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.