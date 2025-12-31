CCI alerta por efectos de la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe

La Cámara Colombiana de Infraestructura encendió las alertas por la terminación anticipada del contrato del proyecto IP Autopistas del Caribe, clave para conectar y permitir el transporte de carga entre Cartagena y Barranquilla. El gremio advirtió que, desde el 2 de enero de 2026, el corredor pasará a un proceso de reversión que podría traer consecuencias negativas para el empleo, la actividad económica del Caribe y el desempeño logístico de uno de los ejes viales más relevantes de la región.

Según la CCI, la salida del concesionario implica que la administración del corredor quedará en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), trasladando al Estado la responsabilidad total de una infraestructura diseñada originalmente bajo un esquema de participación privada. Esta transición, señaló el gremio, se dará sin que se hayan materializado las obras estructurales contempladas en el proyecto.

CCI reveló las cifras en rojo de la infraestructura en el país Foto: CCI

El gremio también subrayó que la liquidación del contrato genera dudas sobre la continuidad y el futuro del corredor, además de enviar un mensaje que podría debilitar la confianza de los inversionistas en próximos proyectos de infraestructura. En ese contexto, respaldaron el modelo de concesiones como un mecanismo que ha permitido atraer capital, mejorar la calidad de las vías y contribuir al desarrollo regional. El presidente Gustavo Petro, sin embargo, ha asegurado que, si toca hacer recortes en el presupuesto, las concesiones serán el primer blanco.

Por último, la Cámara hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que asuma el proceso y solicitó información clara sobre el esquema de administración que regirá el corredor ahora.