En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Defensoría del Pueblo pide garantizar continuidad de servicios de salud desde enero de 2026

Defensoría del Pueblo pide garantizar continuidad de servicios de salud desde enero de 2026

La Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles interrupciones en la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos en varias regiones del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad