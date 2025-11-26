Una carta conocida por Blu Radio y enviada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) al Ministerio de Salud expone la fuerte preocupación del sector hospitalario por la crisis que atraviesan los servicios de salud en el país. El documento surge como respuesta a recientes declaraciones del Ministerio, en las que se insinuaba que los cierres de servicios no obedecen a la crisis del sistema, sino a presuntos intereses económicos de las entidades privadas.

En la comunicación, el director de la ACHC recuerda que desde hace un año los hospitales y clínicas vienen pidiendo ayuda urgente para enfrentar la falta de recursos que afecta directamente la atención de los pacientes. Según la Asociación, las instituciones no pueden seguir funcionando de manera adecuada si no cuentan con el dinero suficiente para pagar al personal, reponer insumos o mantener en buen estado sus equipos e instalaciones.

ACHC al Ministerio de Salud: cierre de servicios se debe a la deuda de EPS, no a intereses privados

El gremio aclara que ningún hospital o clínica quiere cerrar puertas o suspender servicios. Cuando esto ocurre, afirman, no se debe a decisiones voluntarias ni a motivos lucrativos, sino a la imposibilidad real de garantizar una atención segura y de calidad. Por responsabilidad con los pacientes, las instituciones deben aplicar el principio de “no hacer daño”: si no pueden responder adecuadamente, se ven obligadas a detener ciertos servicios para evitar riesgos mayores.



Aunque reconocen que los problemas de financiamiento no son nuevos, señalan que en los últimos meses la situación ha empeorado, especialmente por las dificultades de varias EPS que están bajo intervención. Esto ha generado retrasos en los pagos y deja a las instituciones sin capacidad de organizar adecuadamente sus servicios ni de cumplir con sus proveedores y trabajadores.

La ACHC asegura que han entregado cifras, evidencias y propuestas al Ministerio para evitar llegar a escenarios extremos como el cierre de servicios o la reducción de la atención disponible. Por ello, pide que se tomen medidas urgentes que garanticen un flujo constante y oportuno de recursos hacia las IPS, para que estas puedan seguir atendiendo a la población sin comprometer la seguridad ni la continuidad del servicio.

Finalmente, la Asociación recuerda que son las IPS públicas, privadas y mixtas las que sostienen el sistema de salud al recibir y atender a los usuarios día a día. Por eso, solicitan que se proteja a hospitales, clínicas y servicios ambulatorios y domiciliarios, y que se reconozca el papel esencial que cumplen. También defienden la importancia de mantener un modelo que combine lo público y lo privado para asegurar que todos los colombianos reciban la atención que necesitan.