ACHC al Ministerio de Salud: cierre de servicios se debe a la deuda de EPS, no a intereses privados
ACHC al Ministerio de Salud: cierre de servicios se debe a la deuda de EPS, no a intereses privados

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas advirtió al Ministerio de Salud que los cierres de servicios no obedecen a intereses económicos, sino a la falta de recursos para garantizar una atención segura.

