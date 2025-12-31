Paisita Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y su sorteo diario se transmite a través del canal regional Teleantioquia, lo que refuerza su cercanía y credibilidad entre los apostadores.
Este juego se destaca por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, adaptándose a distintos presupuestos. Para ganar, el número jugado debe coincidir exactamente y en el mismo orden (de izquierda a derecha) con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 31 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Desde 2025, el Chance Paisita Día incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad que incrementa el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras seleccionadas.
El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.
Estos horarios permiten que los jugadores tengan claridad sobre el momento exacto del sorteo y puedan consultar los resultados de manera oportuna.
El Chance Paisita Día cuenta con varias modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y atractivo, tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes buscan premios mayores.
El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
Gracias a su tradición, facilidad de juego y variedad de apuestas, el Chance Paisita Día continúa consolidándose como una de las opciones más populares y accesibles para quienes buscan probar suerte a diario en Colombia.