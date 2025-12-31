Paisita Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y su sorteo diario se transmite a través del canal regional Teleantioquia, lo que refuerza su cercanía y credibilidad entre los apostadores.

Este juego se destaca por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, adaptándose a distintos presupuestos. Para ganar, el número jugado debe coincidir exactamente y en el mismo orden (de izquierda a derecha) con el resultado oficial del sorteo.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 31 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Chance Paisita Día incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad que incrementa el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras seleccionadas.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.

Estos horarios permiten que los jugadores tengan claridad sobre el momento exacto del sorteo y puedan consultar los resultados de manera oportuna.



Cómo se juega el chance

El Chance Paisita Día cuenta con varias modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y atractivo, tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes buscan premios mayores.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del valor ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios iguales o superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su tradición, facilidad de juego y variedad de apuestas, el Chance Paisita Día continúa consolidándose como una de las opciones más populares y accesibles para quienes buscan probar suerte a diario en Colombia.