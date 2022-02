22 de febrero de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Se acerca una nueva jornada electoral en Colombia y los candidatos que buscan ser el próximo presidente de la República. Sin embargo, en debate con Noticias Caracol, los candidatos aseguraron que en Colombia no hay una democracia, lo que generó incertidumbre en el sistema político en el país.

En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, se abrió el debate en torno al sistema democrático nacional. Los senadores Jose Obdulio Gaviria, Roy Barreras e Iván Cepeda junto a la profesora Sandra Borda candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, analizaron esta situación. "No hay democracia si no hay libertad, no hay libertad si hay hambre", dijo Barreras.

Por otro lado, el abogado Álex Vernot, que estuvo dos años preso y cuatro procesados por el supuesto ofrecimiento de 2 millones de dólares a un testigo del caso Mattos para que supuestamente se retractara de acusaciones, habló en Mañanas BLU tras obtener la libertad e hizo duras acusaciones en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez.