7 de julio de 2021 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este miércoles en Mañanas BLU, la aguda polémica se ha generado por las más de 7.000 vacunas de Pfizer que habrían perdido la cadena de frío en Cundinamarca y, por ende, no se han podido aplicar. Sobre el tema hablaron Wilson Flores, diputado de la Asamblea departamental, así como Gilberto Álvarez, secretario de Salud de Cundinamarca.

"No hay evidencia científica que permita determinar que esas vacunas se perdieron y no se puedan utilizar”, dijo Flores.

No se pierda tampoco la controversia por el borrado de grafitis y murales pintados por manifestantes durante las protestas del paro nacional. Mientras que algunos consideran que se trata de una acción de censura, quienes defienden la desaparición de las imágenes aseguran que están en el mismo derecho que los que las hacen. La politóloga y guía de Bogotá Graffiti Tours, Ana María Díaz, analizó el tema.

"Mi llamado es a reflexionar por qué hay personas que están dispuestas a poner en riesgo su vida para hacer eso", dijo la experta.

En el tema central, los exfiscales Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez analizaron las recomendaciones formuladas por la CIDH al Gobierno colombiano tras las denuncias de violación de derechos humanos durante las protestas del paro nacional.

"Hemos visto imágenes de civiles armados conjuntamente a lado de la fuerza pública disparándole a transeúntes y manifestantes, eso es un típico acto de paramilitarismo urbano", afirmó Montealegre.

Martínez señaló que al grupo Primera Línea no se le puede marcar como una actividad delictiva y mucho menos como un grupo terrorista, porque no se les conoce una organización y un mando. No obstante, advirtió que no se puede permitir el tránsito a un grupo paramilitar, ya sea de izquierda o de derecha. “Eso es inaceptable y debemos prevenirlo”, opinó.

