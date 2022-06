8 de junio de 2022- Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

El candidato presidencial Gustavo Petro estuvo en Mañanas BLU cuando Colombia está Al Aire. El aspirante a llegar a la Casa de Nariño habló sobre diversos temas, entre ellos, sobre el petróleo, reelección y también aclaró la razón por la que fue registrado en Zipaquirá siendo de Ciénaga de Oro.

Sobre el petróleo

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo que no es cierto que haya dicho, en una reunión con Juan Manuel Galán, que en un eventual gobierno suyo Colombia dependería del petróleo de Venezuela.

El candidato señaló que su transición energética no significa tener que “pegarse al tubo del petróleo” del vecino país.

“Todo lo que dijo al principio es cierto, pero de que me conecte al tubo es mentira. Eso jamás lo propuse ni se me ocurriría porque lo que estoy pensando es una transición a energías limpias, no necesitamos pegarnos a ningún tubo de Venezuela”, explicó.

Agregó que Colombia tiene reservas para 12 años y que los contratos de exploración vigentes pueden alargar eso a unos 15 o 18 años.

“En los próximos cuatro años, si me elige el pueblo colombiano, tenemos reservas suficientes para nuestra refinación y mercado interno y la exportación. El señor Galán miente”, manifestó.

Sobre la reelección

"Yo voté contra la reelección, no me gusta", afirmó Gustavo Petro en Mañanas BLU este martes.

Sobre su registro en Zipaquirá

El candidato presidencial Gustavo Petro, en entrevista con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, contestó a las acusaciones del senador Jorge Robledo, quien aseguró que no es costeño.

"Nací en Ciénaga de Oro. ¿Ahora me toca mostrar la prueba de en qué momento quedó fecundada mi mamá y en dónde? Mi abuelo nació en San Pelayo en 1898, Córdoba; mi papá nació en Cereté en 1936. Yo nací el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, allí fue bautizada. En esa época, en aquellas regiones, lo que hoy llaman el registro civil era la partida de bautizo, porque la Iglesia católica tenía una incidencia muy grande en los asuntos del Estado por el concordato. Entonces, me bauticé en Ciénaga de Oro, allá está mi partida de bautizo", indicó Petro.

