"La transición energética que ve Petro es depender del petróleo venezolano": Juan Manuel Galán

El exsenador Juan Manuel Galán , director del Nuevo Liberalismo, defendió la adhesión del partido a la campaña de Rodolfo Hernández y aseguró que la transición energética que plantea la propuesta de Gustavo Petro es pasar a depender del petróleo venezolano.

"Nos preocupa la seguridad energética. Suspender la exploración de petróleo, como nos dijo en la reunión con el Nuevo Liberalismo, para depender exclusivamente del petróleo de Venezuela conectando con un tubo a Colombia con Venezuela para aprovisionarse de petróleo y depender exclusivamente del petróleo venezolano, no es la postura más razonable, porque es la fuente de financiación de los programas sociales que el gobierno desarrolla para adultos mayores, familias en acción, afectadas además por la pandemia. La transición energética que ve Petro es depender del petróleo venezolano", aseguró.

"Gustavo Petro nos genera inquietudes, por ejemplo algunos rasgos de su personalidad mesiánica, caudillista, su experiencia como gobernante de Bogotá no fue la mejor en términos de ejecución, de administración, de cumplir sus promesas de campaña. Su capacidad para trabajar en equipo, para gobernar en equipo. Una persona por importante, capaz o brillante que sea, si no tiene un buen equipo, inclusive mejor que él en muchos temas, pues no puede tener éxito en su gestión y administración. La verdad, muy poco le duraban sus colaboradores porque no lograban integrarse en un espíritu de equipo", declaró el excongresista.

Galán también expresó preocupación por la propuesta de Petro en el tema de pensiones. "Su postura frente a las pensiones nos genera preocupación. El ahorro pensional de los trabajadores es sagrado, no podemos vivir la experiencia de Argentina en la materia".

Por su parte, la politóloga Sandra Borda, militante del Nuevo Liberalismo, aseguró que la colectividad brindó una apertura para que se pudiesen expresar apoyos diferentes.

"El descontento con la clase política es tremendamente legítimo", dijo Borda, quien se deslindó de la decisión del Nuevo Liberalismo de apoyar a Rodolfo Hernández y optó por el respaldo a Gustavo Petro, no obstante que aseguró tener varias reservas con algunos temas. "El disenso es esperable, aprecio la forma en que el Nuevo Liberalismo ha manejado el tema y ha respetado las diferencias", agregó.

El excandidato al Congreso Fernando Posada, aseguró que de cara a la segunda vuelta se requiere de pragmatismo, al tiempo que criticó la opción de votar en blanco.

"No podemos transar ideas por un apoyo en segunda vuelta, el asunto tiene una dosis de pragmatismo en temas esenciales. Los que nos atacaron por votar en blanco hace cuatro años, ahora curiosamente dicen que deberíamos hacerlo, aseguró.