9 de junio de 2022- Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

El director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia Está Al Aire, sobre las declaraciones que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro, en el que asegura que desde su partido le pidieron la Cancillería, plata para pagar las deudas del movimiento y la alcaldía de Bogotá para su hermano, Carlos Fernando Galán.

“Queda en evidencia con todas estas grabaciones, que no solo es grave por tratar de calumniar a las personas, sino que lo grave es que estas grabaciones revelan que hay un plan para prometerle a paramilitares y narcotraficantes la no extradición. Las supuestas peticiones que he hecho son falsas”, explicó.

Además, Ana María Saavedra, editora de Colombia Chek, habló sobre la información de redes sociales en medio de la época de campañas presidenciales.

“Siempre damos una recomendación y es: desconfíe de los pantallazos. Si le comparten, empiece a dudar y pregunte antes de compartir”, aclaró.

Por último, Mateo Cardona, coordinador de la campaña de Fajardo en el Valle del Cauca, habló sobre los apoyos a Rodolfo Hernández.

“Hay algo en que coincidimos con Rodolfo y es la lucha contra la corrupción": Mateo Cardona. Nosotros, los firmantes de la carta, confiamos en la honestidad de Rodolfo Hernández", explicó.

