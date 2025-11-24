Aumenta tensión entre EEUU y Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 24 de noviembre de 2025:



Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara , se pronunció sobre la cabeza de lista al Senado.

, se pronunció sobre la cabeza de lista al Senado. Francisco Barbosa, exfiscal General de la Nación , dio detalles sobre las infiltraciones.

, dio detalles sobre las infiltraciones. Jesús Romero, exsubdirector de Inteligencia Naval del Comando Sur de EE. UU. , se refirió a la situación de EEUU con Venezuela.

, se refirió a la situación de EEUU con Venezuela. Santiago Trespalacios, abogado de Andrés Calle , profundizó los detalles del caso con la UNGRD.

, profundizó los detalles del caso con la UNGRD. Guillermo Fernández de Soto, excanciller de la República, habló del decreto que plantea eliminar los requisitos de formación académica para los cargos de embajador y cónsul general.

Escuche el programa completo aquí: