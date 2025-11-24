Aumenta tensión entre EEUU y Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 24 de noviembre de 2025:
- Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara, se pronunció sobre la cabeza de lista al Senado.
- Francisco Barbosa, exfiscal General de la Nación, dio detalles sobre las infiltraciones.
- Jesús Romero, exsubdirector de Inteligencia Naval del Comando Sur de EE. UU., se refirió a la situación de EEUU con Venezuela.
- Santiago Trespalacios, abogado de Andrés Calle, profundizó los detalles del caso con la UNGRD.
- Guillermo Fernández de Soto, excanciller de la República, habló del decreto que plantea eliminar los requisitos de formación académica para los cargos de embajador y cónsul general.
Escuche el programa completo aquí: