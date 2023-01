Cese al fuego de grupos armados: Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, programa del 2 de enero

El sábado, 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro sorprendió a millones con el anuncio de que varios grupos delincuenciales se someterian a un cese al fuego bilateral hasta el mes de junio como parte del avance de la paz total.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador Iván Cepeda y el representante Andrés Forero hablaron de esta decisión y lo que podría afectar al país este tipo de decisiones, en especial, el conocer si es positivo para las regiones.

Publicidad

“Que se produzca este alto al fuego da esperanza y obviamente lo que hay que proceder es a verificar”: senador Iván Cepeda.

“No hay mucha claridad sobre de qué se trata esto”: representante Andrés Forero sobre cese al fuego con grupos armados.

Con la llegada del 2023, las elecciones regionales se acercan para los políticos que desean puestos en alcaldías o gobernaciones. Diversos funcionarios han renunciado a sus cargos para poder participar en estas contiendas, uno de ellos, el exsenador Berner Zambrano que aspira a un lugar en esta jornada electoral.

“Creo que todos los casos hay que verlos separadamente, en el de Berner Zambrano, a mi me entregaron la credencial el 19 de julio de 2022 como senador y al día siguiente ya tenía tres demandas por doble militancia, al pasar de los días llegaron a 12 (…) Uno se siente muy indefenso porque no tiene doble instancia y me suspenden sin abordar el proceso en sí, sino que lo hacen y después viene la investigación”, reveló el exsenador en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre sus razones para abandonar sus funciones como congresista.