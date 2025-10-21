Colombia reacciona a absolución de Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de octubre de 2025

Actualizado: 21 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de octubre de 2025:
- Francisco Bernate, abogado penalista, se refirió a la lectura del fallo del expresidente Álvaro Uribe.
- María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, habló sobre la absolución del expresidente Uribe.
- María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, dio detalles sobre la absolución de Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Escuche el programa completo aquí: