Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Colombia reacciona a absolución de Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 21 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 21 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de octubre de 2025:

  • Francisco Bernate, abogado penalista, se refirió a la lectura del fallo del expresidente Álvaro Uribe.
  • María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, habló sobre la absolución del expresidente Uribe.
  • María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, dio detalles sobre la absolución de Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Escuche el programa completo aquí:

