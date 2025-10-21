Colombia reacciona a absolución de Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de octubre de 2025:



Francisco Bernate, abogado penalista, se refirió a la lectura del fallo del expresidente Álvaro Uribe.

María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, habló sobre la absolución del expresidente Uribe.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, dio detalles sobre la absolución de Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

