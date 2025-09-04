Conmoción en Ejército por ataques a soldados: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 04, 2025 02:15 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 4 de septiembre de 2025:
- Alejandra Carvajal, directora del Centro de Pensamiento Mejor Así, se refirió la demanda que admitió la Corte Constitucional contra la ley que regula encuestas en Colombia.
- Alfonso Portela, exregistrador y experto electoral, habló de la alerta de la MOE por la falta de una plataforma pública para el control y seguimiento de los ingresos y gastos de los precandidatos presidenciales.
- Jorge Luis Pinto, exdirector técnico de la Selección Colombia, profundizó sobre el partido que disputará la selección Colombia frente a Bolivia.
- Jhon Molina, gobernador de Putumayo, dio detalles acerca de los soldados que fueron atacados en una asonada en el departamento.
- Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, se pronunció sobre la caída drástica de la natalidad en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: