Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Conmoción en Ejército por ataques a soldados: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 4 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 02:15 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 4 de septiembre de 2025:

  • Alejandra Carvajal, directora del Centro de Pensamiento Mejor Así, se refirió la demanda que admitió la Corte Constitucional contra la ley que regula encuestas en Colombia.
  • Alfonso Portela, exregistrador y experto electoral, habló de la alerta de la MOE por la falta de una plataforma pública para el control y seguimiento de los ingresos y gastos de los precandidatos presidenciales.
  • Jorge Luis Pinto, exdirector técnico de la Selección Colombia, profundizó sobre el partido que disputará la selección Colombia frente a Bolivia.
  • Jhon Molina, gobernador de Putumayo, dio detalles acerca de los soldados que fueron atacados en una asonada en el departamento.
  • Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, se pronunció sobre la caída drástica de la natalidad en Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos