Conmoción en Ejército por ataques a soldados: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de septiembre de 2025

Alejandra Carvajal, directora del Centro de Pensamiento Mejor Así , se refirió la demanda que admitió la Corte Constitucional contra la ley que regula encuestas en Colombia.

Alfonso Portela, exregistrador y experto electoral, habló de la alerta de la MOE por la falta de una plataforma pública para el control y seguimiento de los ingresos y gastos de los precandidatos presidenciales.

Jorge Luis Pinto, exdirector técnico de la Selección Colombia, profundizó sobre el partido que disputará la selección Colombia frente a Bolivia.

Jhon Molina, gobernador de Putumayo, dio detalles acerca de los soldados que fueron atacados en una asonada en el departamento.

, dio detalles acerca de los soldados que fueron atacados en una asonada en el departamento. Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, se pronunció sobre la caída drástica de la natalidad en Colombia.

