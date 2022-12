Conozca todos los detalles de la Feria de Cali: Mañanas Blu 10:30 del 26 de diciembre del 2022

El viernes pasado, la Secretaría de Movilidad confirmó las nuevas medidas del pico y placa en Bogotá para el 2023. La noticia molestó a la mayoría de los ciudadanos, pues esto no mejorará la movilidad de la capital del país, en especial, por las “exageradas” medidas que se aplican cada año.

Este jueves, en Mañanas Blu 10:30, cuando Colombia está al aire, estuvo Eduardo Behrentz, consultor y experto en movilidad y aseguró que esto es más que una medida “absurda” e “irrespetuosa” con el ciudadano ante un fallo de movilidad en Bogotá.

“Son tres o cuatro puntos: el primero, es que esto no resuelve nada, la ciudad tiene pico y placa hace más de 20 años para que pudiéramos movilizarnos, y lo único que ha pasado es que hay más carros y motos; lo segundo, es que no tiene nada de ingenioso y menos jugar con las reglas para que los ciudadanos se adapten a una realidad, esto no es una práctica internacional, si usted viaja a un país en desarrollo, esta medida es única en Colombia; lo tercero, es una forma de irrespeto decir que comprar un carro es una trampa; lo cuarto, esto no es medida de movilidad, es más bien rendirnos a que no pudimos detener el problema y tuvimos que restringirnos a la movilidad”, explicó el experto.

Por otro lado, arranca este lunes, 26 de diciembre, una de las ferias más esperadas por los colombianos. Al son de la salsa, con el sabor de los cholaos, champús y pandebono, Blu Radio se suma a las festividades en Cali .

En el tema del turismo, Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, habló sobre el tema del transporte aéreo y sostuvo que los pasajeros lo único que pueden pedir es que el avión aterrice.

“Uno no debe pedir a las aerolíneas que las maletas lleguen, que le den de comer, que los vuelos salgan a tiempo o estar cómodo. Lo único que uno puede pedir es que el avión aterrice”, indicó el empresario.