“El pico y placa es un irrespeto con el ciudadano que no resuelve nada”: experto en movilidad

Este viernes, 23 de diciembre, la Secretaría de Movilidad confirmó las nuevas medidas del pico y placa en Bogotá para el 2023. Sin embargo, la noticia molestó a la mayoría de los ciudadanos, pues esto no mejorará la movilidad de la capital del país, en especial, por las “exageradas” medidas que se aplican cada año.

Eduardo Behrentz, consultor y experto en movilidad, aseguró en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que esto es más que una medida “absurda” e “irrespetuosa” con el ciudadano ante un fallo de movilidad en Bogotá.

Publicidad

“Son tres o cuatro puntos: el primero, es que esto no resuelve nada, la ciudad tiene pico y placa hace más de 20 años para que pudiéramos movilizarnos, y lo único que ha pasado es que hay más carros y motos; lo segundo, es que no tiene nada de ingenioso y menos jugar con las reglas para que los ciudadanos se adapten a una realidad, esto no es un práctica internacional, si usted viaja a un país en desarrollo, esta medida es única en Colombia; lo tercero, es una forma de irrespeto decir que comprar un carro es una trampa; lo cuarto, esto no es medida de movilidad, es más bien rendirnos a que no pudimos detener el problemas y tuvimos que restringirnos a la movilidad”, explicó el experto.

Según Behrentz, durante la pandemia, la sociedad colombiana tuvo años dificultades y todos tuvieron que recurrir al encierro, pero de forma coyuntural, pero si esta medida se hiciera con el pico y placa es hacer “caso omiso” al verdadero problema: “La falta de infraestructura y las mejoras del transporte público, por ejemplo”.

“Creo que la Alcaldía Mayor de Bogotá le declaró la guerra al carro con este tipo de medidas (…) No hay respuesta para que nos resuelva el problema, como llevamos 20 años jugando con el pico y placa para que nos resuelva el problema”, finalizó.

La nueva medida del pico y placa empezará a regir a partir del 10 de enero del 2023, y rotará cada tres meses, según la alcaldía, para evitar que compren nuevos vehículos sin saber qué placa usarán.