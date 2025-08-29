Crece presencia militar en frontera con Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 29, 2025 01:44 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 29 de agosto de 2025:
- Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, dio detalles sobre su precandidatura.
- Monseñor Diego Marín, arzobispo primado de la fraternidad sacerdotal Misionera Ad Gentes, se refirió de las amenazas contra monseñor Andrés Felipe Hio.
- El general (r) Jorge Eduardo Mora, excomandante de la Octava División, excomandante de Fuerzas Especiales y exjefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares del Ejército, profundizó sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de redoblar la militarización del lado colombiano en la frontera con Venezuela.
- Elisa Cadena, investigadora asociada de Proesa y la Universidad ICESI, explicó sobre el estudio que sugiere que hoy los colombianos consumen menos azúcar y sodio en los alimentos ultraprocesados.
Escuche el programa completo aquí: