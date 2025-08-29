Publicidad

Crece presencia militar en frontera con Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 29 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 01:44 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 29 de agosto de 2025:

  • Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, dio detalles sobre su precandidatura.
  • Monseñor Diego Marín, arzobispo primado de la fraternidad sacerdotal Misionera Ad Gentes, se refirió de las amenazas contra monseñor Andrés Felipe Hio.
  • El general (r) Jorge Eduardo Mora, excomandante de la Octava División, excomandante de Fuerzas Especiales y exjefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares del Ejército, profundizó sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de redoblar la militarización del lado colombiano en la frontera con Venezuela.
  • Elisa Cadena, investigadora asociada de Proesa y la Universidad ICESI, explicó sobre el estudio que sugiere que hoy los colombianos consumen menos azúcar y sodio en los alimentos ultraprocesados.

Escuche el programa completo aquí:

