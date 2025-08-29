Crece presencia militar en frontera con Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 29 de agosto de 2025:



Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial , dio detalles sobre su precandidatura.

Monseñor Diego Marín, arzobispo primado de la fraternidad sacerdotal Misionera Ad Gentes, se refirió de las amenazas contra monseñor Andrés Felipe Hio.

El general (r) Jorge Eduardo Mora, excomandante de la Octava División, excomandante de Fuerzas Especiales y exjefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares del Ejército, profundizó sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de redoblar la militarización del lado colombiano en la frontera con Venezuela.

Elisa Cadena, investigadora asociada de Proesa y la Universidad ICESI, explicó sobre el estudio que sugiere que hoy los colombianos consumen menos azúcar y sodio en los alimentos ultraprocesados.

Escuche el programa completo aquí: