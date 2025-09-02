Crece tensión entre Venezuela y Estados Unidos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 02, 2025 04:26 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de septiembre de 2025:
- Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, habló sobre el incremento del IVA.
- Eduardo Olea, CEO del grupo CLK, se manifestó sobre el incremento del IVA.
- Jhon Milton Rodríguez, exsenador de Colombia Justas Libres, profundizó hablar sobre la reforma tributaria.
- Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se refirió al despliegue militar de EEUU a Venezuela.
- Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, se manifestó sobre lo sucedido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali.
- Andrés Escobar, exgerente del Metro de Bogotá, dio detalles sobre los seis vagones que llegaron a Cartagena.
Escuche el programa completo aquí: