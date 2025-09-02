Crece tensión entre Venezuela y Estados Unidos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de septiembre de 2025:



Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal , habló sobre el incremento del IVA.

Eduardo Olea, CEO del grupo CLK, se manifestó sobre el incremento del IVA.

Jhon Milton Rodríguez, exsenador de Colombia Justas Libres, profundizó hablar sobre la reforma tributaria.

Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se refirió al despliegue militar de EEUU a Venezuela.

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, se manifestó sobre lo sucedido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

Andrés Escobar, exgerente del Metro de Bogotá, dio detalles sobre los seis vagones que llegaron a Cartagena.

Escuche el programa completo aquí: