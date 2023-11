Detalles de empalme en Bogotá: Mañanas Blu 10:30, programa 7 de noviembre

Este martes, 7 de noviembre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo el jefe programático del alcalde electo en Bogotá Carlos Fernando Galán Miguel Silva, quien habló de los avances en el empalme con la alcaldía de Claudia López.

“En esta ocasión, el alcalde Carlos Fernando Galán está liderando directamente ese empalme. Estoy yo, pero también está María Lucía Villalba y Gustavo Quintero, tres personas que estamos brindando una especie de soporte y de coordinación y de soporte operativo al trabajo de empalme”, afirmó.

La esposa del odontólogo Juan Carlos Bayter, Helen Aranzáles, dialogó de su esposo que lleva 20 días secuestrado.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna información, que es lo que nos está causando mayor dolor, mayor incertidumbre porque no tenemos conocimiento de qué grupo lo tiene. No sabemos cómo está él. No sabemos nada. Estamos como el mismo 18 (de octubre), sin información”, contó.

Por último, el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez conversó de la reforma a la salud y de la crisis de medicamentos en el país.

“Lo que hay es problema de gestión diaria de todos los gobiernos, desde los pasados”, indicó.

