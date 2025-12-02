Detalles del rescate de Miguel Ayala: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 2 de diciembre de 2025:



Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , se pronunció sobre el aumento del salario mínimo.

, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo. Camilo Romero, precandidato presidencial , habló sobre las consultas de marzo de 2026.

, habló sobre las consultas de marzo de 2026. Pedro Sánchez, ministro de Defensa , dio detalles sobre el rescate del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala.

, dio detalles sobre el rescate del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala. Lorena Beltrán, periodista y activista por las cirugías plásticas seguras , habló sobre la denuncia que realizó.

, habló sobre la denuncia que realizó. Roger Mina, gerente general de EmCali, profundizó sobre las inversiones de infraestructura en la ciudad.

Escuche el programa completo aquí: