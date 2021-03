Disidencias citaron a ciudadanos en Sumapaz, como no fueron los mataron: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , reiteró sus denuncias sobre la presencia de disidencias en la región del Sumapaz, algo que el Gobierno nacional ha negado a través del ministro de Defensa, Diego Molano. De acuerdo con la mandataria, la Fiscalía no ha hecho acto de presencia en la localidad del suroriente de Bogotá y fue el mismo Distrito el que tuvo que trasladar los cuerpos de los asesinados.

"En Sumapaz asesinaron a dos ciudadanos. Entre otras cosas, uno de ello desmovilizado. Ahí vecinito, en La Uribe, Meta, asesinaron a otro. Fueron ciudadanos cuyo pecado fue creer en la paz, a quienes la SAE del Gobierno nacional les había dado una finca, entregada por las Farc a las víctimas del Sumapaz para que sembraran. Ellos confiaron en el acuerdo", contó la mandataria.

López aseguró que miembros de las disidencias citaron a las víctimas y que como estas se resistieron procedieron a asesinarles en el Sumapaz. Los crímenes se cometieron delante de las familias, sostuvo.

"Esas disidencias que vienen desde Guaviare llegaron hasta La Uribe Meta, en límites con Sumapaz y desde allá, no estando en el Sumapaz, desde allá, intimidaron a esos ciudadanos. Los citaron. Una disidencia a uno, otra al otro. Esos ciudadanos, los tres, se negaron a ir. No salieron del Sumapaz. No fueron a cumplir la cita que les pusieron las disidencias en La Uribe. Como no fueron a cumplir la cita, esas disidencias llegaron acá al Sumapaz y los mataron a sangre fría, a balazos delante de los hijos", aseguró López.

"De esos hechos hace ya casi un mes. La Fiscalía no ha puesto un pie en el Sumapaz un mes después. El cadáver lo trajimos nosotros, con la familia, desde La Uribe Meta y desde el Sumapaz. Un mes después nos dice la Fiscalía que solo debemos creer en sus investigaciones. ¿Cómo vamos a creer si ni siquiera han ido al Sumapaz?", cuestionó la alcaldesa.

Publicidad

Inseguridad en la ciudad

"Tenemos que reconocer los problemas si queremos enfrentarlos", dijo Claudia López sobre el tema de la seguridad.

"No es solamente un problema de percepción, el hurto violento ha crecido, aunque el hurto en total ha bajado. Hay menos homicidios, muchos menos", sostuvo.

López habló sobre la participación de migrantes venezolanos en delitos y de los registros que tienen las autoridades al respecto.

"La población migrante en Bogotá no es sino del 4%, hoy están participando tres por encima (en criminalidad)", indicó.

Publicidad



Escuche completa la entrevista a la alcaldesa Claudia López en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: