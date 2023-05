El polémico artículo en el Plan Nacional de Desarrollo: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga

El jueves, 4 de mayo, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Rodrigo Lara , candidato a la Alcaldía de Bogotá , habló sobre la decisión de la Corte Constitucional de mantener en firme la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos: “Ya dependerá de que los alcaldes hagan efectiva esa ley en polideportivos, perímetros de colegios y parques”, declaró el excongresista.

Por otra parte, Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, pasó por Mañanas Blu 10:30 para hablar sobre la libertad de prensa: “Hemos visto varias veces, en la historia reciente de América Latina, gobiernos que han, de alguna manera, instrumentalizado debates legítimos sobre la democratización de los medios”.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, habló sobre la Cumbre Internacional de la No Violencia. “Esa cumbre pretende que el discurso de la no violencia y la discusión sobre no violencia salga de Caicedo para Antioquia y para Colombia”, declaró el mandatario regional.

Entre otras cosas, el líder camionero Jorge García se refirió al aumento del precio de la gasolina en el país. En el mismo sentido, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, comentó: “La situación de conflicto en el mundo, en Europa, ha hecho que las refinerías tengan un comportamiento diferente al del mismo precio del petróleo”.

Por otro lado, también estuvo como invitado Maykol Sánchez, director de relaciones con artistas y sellos discográficos para Latinoamérica y Estados Unidos en Spotify.

Y en el tema central partició Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo: “Sí, va a haber una ampliación de la base gravable de impuestos, no municipales como es el predial, sino nacionales (…) “La tierra no produce para pagar los impuestos. En el Gobierno de Iván Duque acabamos la renta presuntiva”.

Para finalizar, Gustavo Marulanda, director del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), se conectó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, para hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo: “Hoy el país tan solo está en el 10 % actualizado y tenemos otros cerca de 100 municipios que están actualizados catastralmente, la meta es llegar a más de 600”, fueron las palabras del director.