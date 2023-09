"Funcionarios ineficientes la tratan de hacer a la fuerza”: exminagricultura sobre reforma agraria

En medio de la controversia que rodea la adquisición de tierras por parte del Gobierno para su redistribución entre los sectores más necesitados, surge un creciente debate en torno a las medidas legales y administrativas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria . Este diálogo se intensifica aún más con la revelación de un proyecto de decreto que convoca a una "movilización campesina" y establece la creación de comités municipales, marcando un hito en la formalización de la organización campesina.

Desde varios sectores se encendieron las alarmas por una posible expropiación exprés en medio de esta reforma agraria. La exministra de Agricultura Cecilia López habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, sobre los alcances de la reforma agraria que se tramitará en el Congreso.

“A mí lo que me preocupa es que esto que logró, que es que el país aceptara que no puede haber concentración de tierras y hay que distribuirlas y entregarlas a esa población que tiene una diferencia de calidad de vida con la población urbana; esa idea se podía hacer concertadamente. Lo que han hecho ahora es que ese Decreto, que sí trata de agilizar la compra de tierras, lo están reglamentando y ahí meten el concepto de extinción de dominio y lo están poniendo de una manera que genera incertidumbre y que es una señal de que quieren hacer la reforma agraria no concertada, sino a la fuerza” señaló.

Además, con base en una reciente columna que escribió, explicó si el Gobierno está tratando de meter la reforma agraria a la fuerza y en lo que consistiría la iniciativa planteada por el Ejecutivo.

“El llamado que hice en ese artículo es que el presidente no deje que sus funcionarios prendan una llama frente a la reforma, porque en la reglamentación Están unas condiciones que le pueden dar mucha incertidumbre a una persona porque se supone que si no cumple la tierra la función social que ya la determina, aparentemente, la ministra, resulta que tiene que entregar la tierra y si no quiere le van pagando el 80 o el 60%, eso le genera un ruido y eso mata la idea esencial de la reforma agraria de que se va a concertar, no que se va a forzar decisiones”, enfatizó la ex funcionaria.

Sobre el llamado del Gobierno a una movilización campesina

López, habló del pánico que se puede generar si la decisión de si la tierra no está cumpliendo su función social, no la expide un juez puede provocar pánico. También se refirió a la movilización social, la movilización de la población rural que esta convocando el Gobierno para que se apruebe la reforma.

“Eso me parece tan inconveniente que me atrevo a plantear que si con eso están buscando es distraer una discusión por los muchos cuestionamientos sobre la reglamentación de este Decreto que habla de la extinción de dominio. Si le digo al presidente que no deje que le dañen el ambiente”, recalcó.

Finalmente, la exministra mencionó que todos estos argumentos los hace desde el conocimiento y resaltó la oportunidad que tiene este Gobierno para llevar una reforma agraria histórica, en la que según ella, se va a ver beneficiado el propietario de la tierra cómo los que la van a recibir.

“El presidente se desesperó, pero la forma no es crear un ambiente de conflicto porque si la gente si está temerosa va a ser muy difícil hacer una reforma agraria concertada. Aquí hay un elemento clave y es que el campo está en guerra, usted no puede llegar a poner más motivos de conflictos rurales, eso prende todo lo negativo hacia la reforma; aquí toca hacerlo por las buenas. Se que es posible, pero toca hacerlo como el presidente lo propuso en su campaña y no como ahora que unos funcionarios ineficientes lo están tratando de hacer a la fuerza”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: