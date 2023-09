Holman Morris se defiende de señalamientos: Mañanas Blu 10:30, programa 13 de septiembre de 2023

Este miércoles, 13 de septiembre, estuvo como invitado principal en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, Hollman Morris, quien se defendió de los señalamientos hechos por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que expresó su decepción por el hecho de que un Gobierno que prometió empoderar a las mujeres haya designado a Morris como moderador del Foro en el que se discutió la reforma a la salud, considerando las acusaciones previas de violencia de género que han recaído sobre él.

“No me dejaron terminar la idea. Seamos claros, yo no dije lo que la representante dijo que yo había dicho. Yo he venido siendo víctima de un matoneo en redes sociales donde desde hace más de cuatro años me han señalado de abusador, maltratador”, dijo Morris.

Además, estuvo el profesor Marc Eichmann, exgerente de UNE y quien en 2014 lideró la fusión de Tigo-UNE con Millicom , habló sobre las alternativas que le quedan a la empresa ahora para salvarse de la quiebra, una posibilidad que ya anunció el alcalde Quintero de no intervenir a tiempo.

Por último, estuvo Felipe Franco Cancelado, gerente Permanent Placement de Adecco Colombia, habló sobre cuál es el reto de las empresas en materia de empleabilidad y lo que buscan los jóvenes a hora de llegar a un cargo.

