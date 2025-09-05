Publicidad

Los impactos de la reforma tributaria: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 5 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:58 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de septiembre de 2025:

  • Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, habló de las denuncias sobre Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventudes en MinIgualdad.
  • Catalina Jaramillo, socia de la firma de abogados Brigard Urrutia, dio detalles de cómo impacta la reforma tributaria a las personas naturales.
  • César Cermeño, director de la maestría y especialización en Tributación de la Universidad de los Andes, se pronunció sobre el aumento de impuestos que tendrían los licores con la ley de financiamiento.
  • Haim Vásquez, abogado experto en migración en Estados Unidos, se refirió al anuncio del Gobierno Trump del fin del Estado de Protección Tamporal (TPS) para venezolanos.
  • Dimas Arias, vocero de la Veeduría Nacional por la Salud del Magisterio, dio declaraciones sobre del deterioro del sistema de salud para los maestros.
  • Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, se pronunció con respecto a los detalles de su candidatura.

Escuche el programa completo aquí:

