Los impactos de la reforma tributaria: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 05, 2025 01:58 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de septiembre de 2025:
- Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, habló de las denuncias sobre Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventudes en MinIgualdad.
- Catalina Jaramillo, socia de la firma de abogados Brigard Urrutia, dio detalles de cómo impacta la reforma tributaria a las personas naturales.
- César Cermeño, director de la maestría y especialización en Tributación de la Universidad de los Andes, se pronunció sobre el aumento de impuestos que tendrían los licores con la ley de financiamiento.
- Haim Vásquez, abogado experto en migración en Estados Unidos, se refirió al anuncio del Gobierno Trump del fin del Estado de Protección Tamporal (TPS) para venezolanos.
- Dimas Arias, vocero de la Veeduría Nacional por la Salud del Magisterio, dio declaraciones sobre del deterioro del sistema de salud para los maestros.
- Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, se pronunció con respecto a los detalles de su candidatura.
Escuche el programa completo aquí: