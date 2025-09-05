Los impactos de la reforma tributaria: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de septiembre de 2025:



Jennifer Pedraza, representante a la Cámara , habló de las denuncias sobre Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventudes en MinIgualdad.

Catalina Jaramillo, socia de la firma de abogados Brigard Urrutia, dio detalles de cómo impacta la reforma tributaria a las personas naturales.

César Cermeño, director de la maestría y especialización en Tributación de la Universidad de los Andes, se pronunció sobre el aumento de impuestos que tendrían los licores con la ley de financiamiento.

Haim Vásquez, abogado experto en migración en Estados Unidos, se refirió al anuncio del Gobierno Trump del fin del Estado de Protección Tamporal (TPS) para venezolanos.

Dimas Arias, vocero de la Veeduría Nacional por la Salud del Magisterio, dio declaraciones sobre del deterioro del sistema de salud para los maestros.

, dio declaraciones sobre del deterioro del sistema de salud para los maestros. Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, se pronunció con respecto a los detalles de su candidatura.

Escuche el programa completo aquí: