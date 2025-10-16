¿Cuál es el Presupuesto General para 2026? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 16 de octubre de 2025:



Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política , profundizó acerca de la autorización de Donald Trump de operaciones de la CIA contra Venezuela.

Iris Marín, defensora del Pueblo, habló del recorte presupuestario presentado por el Gobierno nacional y aprobado ayer en la Cámara de Representantes.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, dio detalles de la información que entregó el ICFES sobre el caso de Juliana Guerrero.

Katherine Miranda, representante a la Cámara, explicó lo que sucede con la aprobación del presupuesto de $546.9 billones.

Leonardo Torres, notario denunciante, se pronunció sobre la denuncia por el cobro ilegal de un impuesto que hizo la Gobernación de Cundinamarca.

Escuche el programa completo aquí: