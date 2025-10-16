¿Cuál es el Presupuesto General para 2026? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de octubre de 2025

Actualizado: 16 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 16 de octubre de 2025:
- Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, profundizó acerca de la autorización de Donald Trump de operaciones de la CIA contra Venezuela.
- Iris Marín, defensora del Pueblo, habló del recorte presupuestario presentado por el Gobierno nacional y aprobado ayer en la Cámara de Representantes.
- Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, dio detalles de la información que entregó el ICFES sobre el caso de Juliana Guerrero.
- Katherine Miranda, representante a la Cámara, explicó lo que sucede con la aprobación del presupuesto de $546.9 billones.
- Leonardo Torres, notario denunciante, se pronunció sobre la denuncia por el cobro ilegal de un impuesto que hizo la Gobernación de Cundinamarca.
Escuche el programa completo aquí: