CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

¿Cuál es el Presupuesto General para 2026? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 16 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 16 de octubre de 2025:

  • Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, profundizó acerca de la autorización de Donald Trump de operaciones de la CIA contra Venezuela.
  • Iris Marín, defensora del Pueblo, habló del recorte presupuestario presentado por el Gobierno nacional y aprobado ayer en la Cámara de Representantes.
  • Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, dio detalles de la información que entregó el ICFES sobre el caso de Juliana Guerrero.
  • Katherine Miranda, representante a la Cámara, explicó lo que sucede con la aprobación del presupuesto de $546.9 billones.
  • Leonardo Torres, notario denunciante, se pronunció sobre la denuncia por el cobro ilegal de un impuesto que hizo la Gobernación de Cundinamarca.

Escuche el programa completo aquí:

