Beneficios para dueños de carros eléctricos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 28 de noviembre de 2025:
- Johanna Castellanos, subdirectora de la oficina de Demanda de la Unidad de Planeación Minero-Energética, dio detalles de la deducción especial en el impuesto de renta y exclusión del IVA a carros eléctricos.
- Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.
- Juan Esteban Posada, director de Helisky, se pronunció sobre el traslado y el cierre de los dos helipuertos en Guatapé por el ruido.
- Frey Alejandro Muñoz Castillo, subdirector de la Misión de Observación Electoral, profundizó sobre la campaña Petro Presidente.
- Zahara Gómez, fotógrafa y artista, creadora del 'Recetario para la Memoria', se refirió a la publicación de su libro.
Escuche el programa completo aquí: