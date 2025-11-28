Beneficios para dueños de carros eléctricos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 28 de noviembre de 2025:



Johanna Castellanos, subdirectora de la oficina de Demanda de la Unidad de Planeación Minero-Energética , dio detalles de la deducción especial en el impuesto de renta y exclusión del IVA a carros eléctricos.

, dio detalles de la deducción especial en el impuesto de renta y exclusión del IVA a carros eléctricos. Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial , habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.

, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno. Juan Esteban Posada, director de Helisky , se pronunció sobre el traslado y el cierre de los dos helipuertos en Guatapé por el ruido.

, se pronunció sobre el traslado y el cierre de los dos helipuertos en Guatapé por el ruido. Frey Alejandro Muñoz Castillo, subdirector de la Misión de Observación Electoral , profundizó sobre la campaña Petro Presidente.

, profundizó sobre la campaña Petro Presidente. Zahara Gómez, fotógrafa y artista, creadora del 'Recetario para la Memoria', se refirió a la publicación de su libro.

Escuche el programa completo aquí: