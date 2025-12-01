Tensión en el Centro Democrático: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de diciembre de 2025:
- Hernán Penagos, registrador nacional, se pronunció sobre la entrega de firmas de los candidatos presidenciales.
- Paula Bolívar, periodista, dio detalles sobre el escándalo de corrupción de la UNGRD.
- Además, en Mañanas Blu 10:30, se analizó la decisión del Centro Democrático de sacar a Miguel Uribe Londoño de su lista de precandidatos presidenciales.
Escuche el programa completo aquí: