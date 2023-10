Movimientos políticos a tres días de las elecciones: Mañanas Blu 10:30, programa 26 de octubre

Este jueves, 26 de octubre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo el representante Andrés Forero, quien habló de la situación financiera de las EPS en Colombia, luego del trino del ministro de Salud en el que afirma que la cartera estaba al día con las EPS.

“El Gobierno no está dimensionando la real gravedad de la crisis, ellos creen que esto es solamente una cuestión de las EPS. Quienes van a terminar pagando las consecuencias van a ser los colombianos”, explicó.

El exrepresentante y actual presidente de Alianza In, José Daniel López, explicó las razones por las que se creó segunda vuelta para elecciones a la Alcaldía de Bogotá y las condiciones para que esto ocurra.

“En Bogotá, un candidato gana en primera vuelta, no con la mitad de más uno de los votos, como ocurre en igual nacional, sino que en Bogotá un candidato a la alcaldía gana en primera vuelta si se cumplen dos condiciones: que obtenga más del 40 % del total de los votos, no el 50, sino el 40, y segundo, que le saque más de 10 % de ventaja al segundo en votación. Si cualquier candidato saca 40 % más de la votación este domingo y le saca más de 10 % de margen al siguiente candidato en votación, pues no es necesaria la segunda vuelta”, contó.

Además, el candidato a edil de Chapinero por el Nuevo Liberalismo Juan Esteban Matallana dialogó de su demanda al Corredor Verde de la Séptima, por la cual un juez decidió frenar la licitación del proyecto.

“Queremos que haya un medio de transporte bueno, que respete la ley, y jamás discutimos la conveniencia”, indicó.

Por último, los candidatos a la Gobernación de Antioquia Luis Fernando Suárez y Luis Pérez Gutiérrez conversaron sobre las estrategias políticas para las elecciones regionales del 29 de octubre.

“La situación de este país es muy compleja y lo que viene va a ser muy difícil. Antioquia necesita un gobernador con criterio”, afirmó Suárez y añadió Gutiérrez que no pertenecía “al equipo de Gustavo Petro, pues nunca ha “sido petrista y no lo va a ser tampoco”.

