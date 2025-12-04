Nuevo camino para el Pacto Histórico: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 4 de diciembre de 2025:



Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico , se pronunció sobre la decisión del Consejo Nacional electoral de reconocer al pacto como empresa jurídica.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, dio detalles del informe sobre el panorama del gas natural en Colombia.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, habló de la caída a 8.2 % de la tasa de desempleo en octubre de 2025, su nivel más bajo en una década.

Laura Melisa Olarte, representante estudiantil de la Universidad de Antioquia, se refirió a la crisis financiera de la institución, que tiene en vilo el cumplimiento de los compromisos de pagos de diciembre

Escuche el programa completo aquí: