Nuevos criterios para la eutanasia en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de diciembre de 2025:



Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de Cultura , dio detalles sobre la nueva ley 'Artes Al Aula'.

, dio detalles sobre la nueva ley 'Artes Al Aula'. Mark Heartling, excomandante del Ejército de EEUU en Europa , se pronunció sobre un posible ataque de Estados Unidos a Venezuela.

, se pronunció sobre un posible ataque de Estados Unidos a Venezuela. Laura Pombo, directora de la Fundación Morir Dignamente , enfatixó sobre el derecho a la eutanasia.

, enfatixó sobre el derecho a la eutanasia. Jorge Luis Pinto, director técnico de fútbol, se expresó sobre el triunfo del Cúcuta Deportivo y su clasificación a la A.

Escuche el programa completo aquí: