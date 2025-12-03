Nuevos criterios para la eutanasia en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de diciembre de 2025:
- Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de Cultura, dio detalles sobre la nueva ley 'Artes Al Aula'.
- Mark Heartling, excomandante del Ejército de EEUU en Europa, se pronunció sobre un posible ataque de Estados Unidos a Venezuela.
- Laura Pombo, directora de la Fundación Morir Dignamente, enfatixó sobre el derecho a la eutanasia.
- Jorge Luis Pinto, director técnico de fútbol, se expresó sobre el triunfo del Cúcuta Deportivo y su clasificación a la A.
Escuche el programa completo aquí: