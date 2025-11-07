¿Nulidad a la consulta del Pacto Histórico? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 7 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 7 de noviembre de 2025:



Nicolás Farfán, exregistrador delegado en lo Electoral , habló de la demanda de nulidad contra la consulta del Pacto Histórico.

, habló de la demanda de nulidad contra la consulta del Pacto Histórico. Yesid Reyes, exministro de Justicia , se pronunció sobre la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, donde murió su padre, el magistrado Alfonso Reyes Echandía.

, se pronunció sobre la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, donde murió su padre, el magistrado Alfonso Reyes Echandía. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín , se refirió al futuro de su candidatura a la Presidencia.

, se refirió al futuro de su candidatura a la Presidencia. Luis Gilberto Murillo, precandidato presidencial, dio detalles en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.

Escuche el programa completo aquí: