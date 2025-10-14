Polémica por requerimiento editorial de la CRC: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 14 de octubre de 2025:



Gaby Arellano, exdiputada y dirigente política venezolana en el exilio, habló sobre el ataque contra el consultor político Luis Peche Arteaga y el activista de derechos humanos Yendri Velásquez.

Sofía Jaramillo, directora de la Flip, se refirió sobre la carta enviada por la CRC a medios de comunicación.

Padre Rafael Castillo, rector de la Catedral de Santa Catalina, se pronunció sobre el claustro de Santo Domingo.

Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, dio detalles sobre el festival 'Medellín para Todas'.

Juan Sebastián López, líder de Colombia Soberana, enfatizó sobre la ruptura con Jorge Robledo y Sergio Fajardo.



