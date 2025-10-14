En vivo
Polémica por requerimiento editorial de la CRC: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 14 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 14 de octubre de 2025:

  • Gaby Arellano, exdiputada y dirigente política venezolana en el exilio, habló sobre el ataque contra el consultor político Luis Peche Arteaga y el activista de derechos humanos Yendri Velásquez.
  • Sofía Jaramillo, directora de la Flip, se refirió sobre la carta enviada por la CRC a medios de comunicación.
  • Padre Rafael Castillo, rector de la Catedral de Santa Catalina, se pronunció sobre el claustro de Santo Domingo.
  • Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, dio detalles sobre el festival 'Medellín para Todas'.
  • Juan Sebastián López, líder de Colombia Soberana, enfatizó sobre la ruptura con Jorge Robledo y Sergio Fajardo.

Escuche el programa completo aquí:

