Polémica por votación en Corte Constitucional: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 03, 2025 02:03 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de septiembre de 2025:
- José Luis Ramírez, exsecretario general de la CAF, se pronunció respecto al despliegue militar de EEUU en la Costa Caribe.
- Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, habló acerca de la elección de magistrado de la Corte Constitucional.
- Nehemías Jaen, exconsul general de Panamá en Shanghai, profundizó sobre la celebración de China de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.
- Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos, se refirió a lo que sucede con los vehículos híbridos en la ley de financiamiento.
- Alejandra Barrios, directora de la MOE, dio detalles sobre el control financiero de los candidatos presidenciales.
