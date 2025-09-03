Polémica por votación en Corte Constitucional: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de septiembre de 2025:



José Luis Ramírez, exsecretario general de la CAF , se pronunció respecto al despliegue militar de EEUU en la Costa Caribe.

Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, habló acerca de la elección de magistrado de la Corte Constitucional.

Nehemías Jaen, exconsul general de Panamá en Shanghai, profundizó sobre la celebración de China de la derrota de Japón en la Segunda Guerra mundial.

Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos, se refirió a lo que sucede con los vehículos híbridos en la ley de financiamiento.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, dio detalles sobre el control financiero de los candidatos presidenciales.

Escuche el programa completo aquí: