Polémica por votación en Corte Constitucional: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 3 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:03 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de septiembre de 2025:

  • José Luis Ramírez, exsecretario general de la CAF, se pronunció respecto al despliegue militar de EEUU en la Costa Caribe.
  • Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, habló acerca de la elección de magistrado de la Corte Constitucional.
  • Nehemías Jaen, exconsul general de Panamá en Shanghai, profundizó sobre la celebración de China de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.
  • Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos, se refirió a lo que sucede con los vehículos híbridos en la ley de financiamiento.
  • Alejandra Barrios, directora de la MOE, dio detalles sobre el control financiero de los candidatos presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

