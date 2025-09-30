¿Qué pasará con la reforma a la salud? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 30 de septiembre de 2025:



Marco Aurelio López, alcalde de Sativasur, Boyacá , dio detalles sobre de los problemas económicos en el municipio.

Adam Isacson, director del programa de Supervisión de Defensa de WOLA, se refirió a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la producción de fentanilo.

Richard Francis, cojefe del Grupo de Soberanos de las Américas de Fitch Ratings, se pronunció sobre las calificaciones soberanas.

Gustavo Salazar, magistrado del Tribunal para la Paz, explicó los detalles de la exhumación de un séptimo cuerpo en La Escombrera que se encontró el 25 de septiembre.

, explicó los detalles de la exhumación de un séptimo cuerpo en La Escombrera que se encontró el 25 de septiembre. Julián Solórzano y el abogado Manuel Villanueva profundizaron sobre la denuncia por estafa contra el director de cine y televisión Camilo Vega.

