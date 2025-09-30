En vivo
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

¿Qué pasará con la reforma a la salud? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 30 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 30 de septiembre de 2025:

  • Marco Aurelio López, alcalde de Sativasur, Boyacá, dio detalles sobre de los problemas económicos en el municipio.
  • Adam Isacson, director del programa de Supervisión de Defensa de WOLA, se refirió a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la producción de fentanilo.
  • Richard Francis, cojefe del Grupo de Soberanos de las Américas de Fitch Ratings, se pronunció sobre las calificaciones soberanas.
  • Gustavo Salazar, magistrado del Tribunal para la Paz, explicó los detalles de la exhumación de un séptimo cuerpo en La Escombrera que se encontró el 25 de septiembre.
  • Julián Solórzano y el abogado Manuel Villanueva profundizaron sobre la denuncia por estafa contra el director de cine y televisión Camilo Vega.

Escuche el programa completo aquí:

