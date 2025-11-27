¿Qué pasó con la reforma tributaria? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 27 de noviembre de 2025:



Juan Cruz, exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU , dio detalles sobre el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), habló de la revocación del régimen de Nicolás Maduro de la concesión de vuelos a varias aerolíneas internacionales.

Gustavo García, exviceministro del Interior, se pronunció sobre una posible megacoalición para el Senado.

Renata, quien sobrevivió a un intento de feminicidio, se refirió a su caso y cómo este retrata las falencias institucionales en la atención a la violencia de género.

Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de Cámara de Representantes, profundizó sobre la reforma tributaria.

Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, de la denuncia de una estrategia sucia en la campaña de Abelardo de la Espriella.

