¿Qué pasó con la reforma tributaria? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 27 de noviembre de 2025:
- Juan Cruz, exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, dio detalles sobre el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
- Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), habló de la revocación del régimen de Nicolás Maduro de la concesión de vuelos a varias aerolíneas internacionales.
- Gustavo García, exviceministro del Interior, se pronunció sobre una posible megacoalición para el Senado.
- Renata, quien sobrevivió a un intento de feminicidio, se refirió a su caso y cómo este retrata las falencias institucionales en la atención a la violencia de género.
- Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de Cámara de Representantes, profundizó sobre la reforma tributaria.
- Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, de la denuncia de una estrategia sucia en la campaña de Abelardo de la Espriella.
Escuche el programa completo aquí: