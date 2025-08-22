Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Quién remplazará a Miguel Uribe?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 22 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 01:47 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 22 de agosto de 2025:

  • Emilio José Archila, exconsejero presidencial para la estabilización y la consolidación del proceso de paz con las Farc en el 2018, habló de los recientes ataques terroristas y los diálogos de paz con grupos guerrilleros.
  • El general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, dio detalles del ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi.
  • Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González, profundizó sobre el proceso que tiene el exdirector del Dapre en el caso de la UNGRD.
  • Andrés Guerra, precandidato presidencial, habló de su candidatura y sobre lo que pasaría con el candidato del Centro Democrático que remplazará al fallecido Miguel Uribe.
  • Juan Manuel Santos, expresidente de la República, se refirió a los recientes atentados terroristas en Cali y Antioquia.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos