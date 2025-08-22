¿Quién remplazará a Miguel Uribe?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 22 de agosto de 2025:



Emilio José Archila, exconsejero presidencial para la estabilización y la consolidación del proceso de paz con las Farc en el 2018 , habló de los recientes ataques terroristas y los diálogos de paz con grupos guerrilleros.

, habló de los recientes ataques terroristas y los diálogos de paz con grupos guerrilleros. El general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia , dio detalles del ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi.

, dio detalles del ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi. Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González , profundizó sobre el proceso que tiene el exdirector del Dapre en el caso de la UNGRD.

, profundizó sobre el proceso que tiene el exdirector del Dapre en el caso de la UNGRD. Andrés Guerra, precandidato presidencial , habló de su candidatura y sobre lo que pasaría con el candidato del Centro Democrático que remplazará al fallecido Miguel Uribe.

, habló de su candidatura y sobre lo que pasaría con el candidato del Centro Democrático que remplazará al fallecido Miguel Uribe. Juan Manuel Santos, expresidente de la República, se refirió a los recientes atentados terroristas en Cali y Antioquia.

Escuche el programa completo aquí: