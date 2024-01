¿Revivir la red férrea en Colombia?: Mañanas Blu 10:30, programa 22 de enero de 2024

Este lunes, 22 de enero, Javier Moro, reconocido periodista y escritor con experiencia en la industria cinematográfica como guionista y productor, galardonado con el Premio Planeta y autor de varios best sellers, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, de su visita a Colombia para presentar su obra más reciente.

"Yo no he hecho un libro político, en el sentido que no es un panfleto. He contado la aventura humana de una familia sometida a una persecución despiadada que es lo que me ha interesado y el personaje principal que es Leopoldo López es alguien que tuvo el valor de entregarse al enemigo, fue una hombre capaz de sacrificar su bienestar personal por el interés general", relató Moro.

Por otro lado, para analizar el interrogante sobre si vale la pena relanzar la red férrea de Colombia, se conectó Jorge Kohon, ingeniero civil especialista en planeamiento, gestión y políticas de transporte ferroviario.

Hay que analizar proyecto por proyecto, hay que ver si cada uno logra captar las demandas de carga y pasajeros que justifiquen la inversión y hacerlos viables económicas y financieramente. Cada proyecto tiene sus aspectos a favor, sus aspectos en contra, sus costos indicó Khon

Además, en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la doctora Catalina Hoyos, directora médica de Amgen Colombia, entregó detalles sobre el tratamiento que están recibiendo algunos niños con leucemia en 20 centros médicos que es menos tóxico y no debilita tanto como la quimioterapia, en Londres.

Publicidad

“Para los pacientes que tienen leucemia linfoblástica, sean adultos o sean niños, siempre hay una terapia inicial, el médico tratante es el encargado de decidir cuál es esa terapia, y esta viene a hacer esa terapia a puente, viene a preparar el siguiente tratamiento para mejorar esa calidad de vida, para dar esperanza de vida”, detalló Hoyos.

Por último, el caricaturista Matador se refirió a su nuevo trabajo en el periódico Vida, el cual tiene una línea editorial a cargo del Gobierno.

"Lo primero que dejé por sentado cuando llegué fue cómo eran las condiciones de trabajo y me dijeron que podía hacer la caricatura que yo quisiera. Por eso estoy aquí", explicó Matador.

Publicidad

Escuche el podcast completo en el audio adjunto: