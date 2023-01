Presidente Petro propone red férrea para conectar a América Latina desde Chile hasta el Atlántico

Desde la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realiza en Argentina, el presidente Gustavo Petro habló de su idea de un tren que conecte el Pacífico y el Atlántico, pero esta vez no solo para Colombia, sino para toda la región Andina.

“¿Por el Pacifico no se puede juntar toda la región Andina hasta llegar al Atlántico? El viejo sueño del Canal de Panamá, pero visto en trenes. Nuestras ciudades más poderosas del lado del pacífico se pueden integrar por los desiertos a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio colombiano o venezolano llegar al Atlántico”, señaló el mandatario desde la Celac.

Petro agregó que un proyecto de esa magnitud podría también beneficiar a países como Bolivia, que no tiene salida al mar: “¿Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar?, ¿no tendría una posibilidad de ligarse tanto al océano Pacífico como al Atlántico, es decir al mundo, si adelantamos ese proyecto?”.

“No es la imitación de la gran autopista latinoamericana, que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles, lo que nos va a salvar en el siglo XXI. Destruimos nuestros trenes y ahora hay que reconstruirlos”, sostuvo el mandatario.

Y concluyó la idea diciendo que esa sería una medida de integración comercial y cultural de la región, por lo que propuso que esa red férrea vaya “desde Santiago de Chile, o más al sur, hasta el Caribe colombiano y el Caribe Venezolano, y ese sería uno de los grandes esfuerzos de integración”.

Durante su intervención, el presidente Petro también pidió a los mandatarios de la región esfuerzos para integrarse en políticas de salud, lucha contra las drogas, protección de la Amazonía y atención de la población migrante, entre otras.

