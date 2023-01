Defensa de Petro a Castillo: “Presidentes elegidos están presos cuando deberían estar en esta mesa”

El presidente Gustavo Petro se encuentra en Argentina y desde allí hizo una nueva defensa del expresidente de Perú, Pedro Castillo, así como un llamado a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del Sistema Interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron el tratado? ¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?”, señaló el mandatario colombiano.

Publicidad

En su intervención reiteró que autoridades administrativas o parlamentarias no pueden violar derechos políticos a los ciudadanos y que esos derechos solo se pueden restringir por órdenes de un juez penal. Por eso llamó a un pacto democrático entre derechas e izquierdas para que: “no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, lo dice el presidente colombiano que ha visto morir en su tierra a miles de militantes de la izquierda colombiana, asesinados”.

“Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas, en América Latina no tiene que haber un solo preso político, pero si llegan las derechas al poder no es para matar para las izquierdas. Solo la convivencia y la pluralidad ideológica nos permitirá mantenernos en paz”, sentenció Petro.

En su discurso en la Celac reiteró que él es presidente gracias a la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e hizo un nuevo llamado a Venezuela para que se reintegre al mismo: “¿Por qué no fortalecemos el Sistema Interamericano? Esa carta debemos ampliarla hacia los derechos ambientales, de la mujer y colectivos de última generación ¿Por qué no fortalecemos su poder judicial?”.

Le puede interesar: