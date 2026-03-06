Senador Chagüi se pronuncia por audios polémicos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 6 de marzo de 2026:



Julio Elías Chagüi, senador del Partido de la U , habló de los audios de presunta compra de votos en los que aparece mencionado.

Jaime Hernando Suárez, delegado Asuntos Electorales de la Registraduría , explicó qué tienen que tener en cuenta los colombianos para las elecciones de este domingo 8 de marzo.

El brigadier general Mauricio Rico, comandante de la Dirección de Protección y Servicios Especiales , se refirió del Plan Democracia para las elecciones de este domingo 8 de marzo.

Lucy García, gobernadora de Sucre, habló sobre el ritmo musical El Porro en el Caribe.

Escuche el programa completo aquí: