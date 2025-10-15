Tensión en la consulta del Pacto Histórico: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de octubre de 2025:



Iván Cepeda, precandidato presidencial y Nicolás Farfán, exregistrador delegado electoral , se refirieron a la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico.

Thomas Countryman, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos, dio detalles sobre la paz en Gaza, bombardeos en el Caribe y la guerra en Ucrania.

Luis Peláez, diputado de Antioquia por Dignidad y compromiso, habló sobre la inherencia de Miguel Quintero en la alcaldía de Daniel Quintero.

Gustavo Arrieta, exprocurador general de la nación, se pronunció sobre la implicación del presidente Petro en decisiones de carácter partidista.

