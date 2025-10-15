En vivo
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Tensión en la consulta del Pacto Histórico: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 15 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de octubre de 2025:

  • Iván Cepeda, precandidato presidencial y Nicolás Farfán, exregistrador delegado electoral, se refirieron a la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico.
  • Thomas Countryman, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos, dio detalles sobre la paz en Gaza, bombardeos en el Caribe y la guerra en Ucrania.
  • Luis Peláez, diputado de Antioquia por Dignidad y compromiso, habló sobre la inherencia de Miguel Quintero en la alcaldía de Daniel Quintero.
  • Gustavo Arrieta, exprocurador general de la nación, se pronunció sobre la implicación del presidente Petro en decisiones de carácter partidista.

Escuche el programa completo aquí:

