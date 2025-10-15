Tensión en la consulta del Pacto Histórico: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de octubre de 2025

Actualizado: 15 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de octubre de 2025:
- Iván Cepeda, precandidato presidencial y Nicolás Farfán, exregistrador delegado electoral, se refirieron a la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico.
- Thomas Countryman, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos, dio detalles sobre la paz en Gaza, bombardeos en el Caribe y la guerra en Ucrania.
- Luis Peláez, diputado de Antioquia por Dignidad y compromiso, habló sobre la inherencia de Miguel Quintero en la alcaldía de Daniel Quintero.
- Gustavo Arrieta, exprocurador general de la nación, se pronunció sobre la implicación del presidente Petro en decisiones de carácter partidista.
Escuche el programa completo aquí: